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Трёхкратный чемпион мира против назначения американца в ХК "Аванград"

1:14
Спорт

Трёхкратный чемпион мира по хоккею и бывший нападающий "Авангарда" и сборной России Алексей Терещенко поделился своим мнением о возможном увольнении Сергея Звягина с поста главного тренера омского клуба и замене его на специалиста из Северной Америки.

Трёхкратный чемпион мира против назначения американца в ХК "Аванград"
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

"Авангард" играет нормально. Были травмы, которые повлияли на баланс команды. Ткачев — это потеря при игре в большинстве. На трансферном рынке они активизировались, пытаются выйти из ситуации за счёт опытных игроков. В целом, "Авангард" играет неплохо. Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера", — поделился Алексей Терещенко с Legalbet.

Терещенко считает, что подобные кадровые изменения целесообразнее проводить перед началом сезона. Сергей Звягин, возглавляющий "Авангард" в настоящее время, не участвовал в формировании состава команды и, по мнению Терещенко, должен получить время для работы в текущем регулярном чемпионате. Бывший хоккеист уверен, что состав "Авангарда" позволяет команде успешно завершить сезон.

Уточнения

Алексей Владимирович Терещенко (род. 16 декабря 1980, Можайск, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012), пятикратный чемпион России (2000, 2005, 2006, 2008, 2010). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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