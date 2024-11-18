Раскрыт новый соперник сборной России по футболу

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Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон сообщил, что существует возможность проведения товарищеского матча между сборными Нигерии и России в 2025 году. Об этом сообщает Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

"Игра между сборной России и Нигерии возможна весной следующего года, но никаких документов ещё не подписано. Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году", — сказал Хайро Пачон.

Ранее футбольный менеджер Тимур Гурцкая в эфире шоу "Это футбол, брат!" заявил, что контракт на матч с нигерийской сборной уже подписан. Кроме того, он отметил, что также заключены контракты на матчи с Эквадором и Венесуэлой.

Сборная Нигерии занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), всего на две позиции ниже сборной России.

Уточнения

Сборная Нигерии по футболу представляет Нигерию на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Футбольная федерация Нигерии.

