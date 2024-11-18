Бывший тренер "Динамо" сообщил о пагубном влиянии матча с "Амкалом" на клуб

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Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин выразил недовольство по поводу матча между "Динамо" и медийным футбольным клубом "Амкал", в котором команда Марцела Лички проиграла со счётом 2:3.

Фото: commons.wikimedia.org by Olga Stepinsh, CC BY-SA 1.0

"Смотрел матч "Динамо" с "Амкалом" и ощущения у меня не очень. Футбол должен быть футболом. Для чего за "Динамо" вышел актёр и девочка? Я не понимаю эти вещи. Если это спорт, то он должен оставаться спортом, а не какая-то смесь. Игрокам тоже трудно настроиться на такой матч. "Динамо" становится всё дальше от футбола из-за такого. Проводят никому ненужные матчи, а люди за это деньги заплатили, хотели увидеть зрелище", — поделился специалист с Legalbet.

Кроме того, Сергей Силкин высказал сожаление о травме нападающего "Амкала" Степана Костюкова, который получил открытый перелом ноги в столкновении с вратарём "Динамо" Андреем Кудравцом и выбыл из игры на год. При этом тренер подчеркнул, что инцидент был случайным и что игрок "Динамо" также мог получить аналогичную травму.

В матче "Динамо" с "Амкалом" приняли участие актёр Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. Это была вторая встреча соперников. Год назад "Динамо" одержало победу над "Амкалом" со счётом 5:0, причём первый гол забил хоккеист Александр Овечкин, который сыграл за свой родной клуб.

Уточнения

Серге́й Никола́евич Си́лкин (2 марта 1961, Люберцы, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. Мастер спорта СССР (1986).



Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер. Главный тренер московского «Динамо».

