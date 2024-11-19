Почему после тренировки постоянно болят колени и что с этим делать?

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артём Васюта объяснил, почему у людей может возникать боль в коленях после физических нагрузок.

Фото: pixabay.com by saulhm, PDM

По мнению специалиста, одной из наиболее частых причин является травма. Васюта подчеркнул, что многие недооценивают серьёзность падений и редко делают рентген после удара по колену.

Однако даже падение с высоты собственного роста может повредить связки, мениски или суставы.

Кроме травм, Васюта отметил, что причиной дискомфорта могут быть различные заболевания, такие как артроз, инфекционный артрит, подагра и тендинит собственной связки надколенника, пишет "Спорт-Экспресс".