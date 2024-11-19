Хотите улучшить работу кишечника? Учёные советуют бег, плавание и велосипед

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Российские и китайские ученые выявили, какие виды спорта способствуют улучшению работы кишечника. Согласно исследованию, регулярные аэробные нагрузки, такие как бег, плавание и велосипед, положительно влияют на здоровье кишечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, CC BY-SA 4.0

Учёные отмечают, что такие упражнения способствуют росту полезных бактерий, включая Lactobacillus и Bifidobacterium. Эти микроорганизмы, в свою очередь, способствуют выработке короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), обладающих противовоспалительными свойствами.

Особое внимание уделено бутирату, который является источником энергии для клеток слизистой оболочки толстой кишки и помогает уменьшить воспаление, пишет журнал Nutrients.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта».



Велосипе́д — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

