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12 калорий улетают за минуту! Названо самое простое упражнение для похудения

1:16
Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина поделилась самым простым способом для похудения.

12 калорий улетают за минуту! Названо самое простое упражнение для похудения
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Эксперт утверждает, что лучшее упражнение для снижения веса — это приседания. Однако она подчёркивает, что важно соблюдать правильную технику. Базовая стойка включает параллельно расставленные стопы на ширине плеч, колени должны быть на одной линии со стопами, спина прямая, живот подтянут.

Руки можно держать на поясе или за головой. На вдохе следует приседать, сгибая колени и уводя тело назад, словно садитесь на невидимый стул, при этом вес равномерно распределяется между пятками и передними частями стоп.

Опускаться нужно до тех пор, пока бёдра не окажутся параллельны полу или немного ниже. Затем на выдохе возвращайтесь в исходное положение, пишет "КП Спорт".

Силина отмечает, что приседания позволяют сжигать от 8 до 12 калорий в минуту. По её словам, для эффективного снижения веса, особенно в зоне бёдер, ягодиц и талии, важно постепенно увеличивать нагрузку. Оптимальный вариант — выполнять по 100 приседаний за один подход.

 

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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