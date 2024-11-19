Жир на руках исчезнет на глазах после этих упражнений

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если ваши руки не совсем такие, какими вы хотите их видеть, несмотря на регулярные тренировки, эти способы помогут сбросить жир с рук.

Фото: flickr.com by Hypnotica Studios Infinite from Toms River, New Jersey, USA, CC BY 2.0

Тренируясь и правильно питаясь, невозможно выбирать, где именно на теле вы будете терять вес. Это означает, что нет проверенного и верного метода для потери жира только на руках.

Однако сбросить жир с рук возможно — это просто означает, что вам нужно будет сбросить вес и в других частях тела.

"Существуют разные типы жира", — объясняет Кунал Шах, доктор медицины, доцент кафедры эндокринологии Медицинского центра имени Роберта Вуда Джонсона при Университете Ратгерса.

По его словам, которые приводит prevention. com, жир на руках обычно представляет собой подкожный жир, который находится под мышцами.

Чтобы избавиться от жира на руках:

1. Попробуйте диету с дефицитом калорий.

2. Сократите потребление рафинированного сахара.

3. Употребляйте больше клетчатки: брокколи, фасоль, ягоды, авокадо, яблоки и цельные зерна.

4. Выполняйте HIIT-тренировки.

"Лучший способ избавиться от жира на руках — заменить его мышечной тканью", — говорит Рамона Браганза, знаменитый фитнес-тренер.

HIIT-тренировки позволяют вам сжигать много калорий за короткий промежуток времени, наращивая мышечную массу. Попробуйте чередовать комплексы с такими движениями, как берпи, прыжки с разгибанием ног, прыжки с приседанием, высоко поднимание коленей и упражнение "альпинист", чтобы добиться эффективных результатов.

5. Добавьте немного кардио.

Кардиотренировки — еще один способ похудеть. Длительные прогулки, бег, езда на велосипеде, плавание и гребля — отличный выбор.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

