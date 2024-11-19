Ваши ягодицы станут упругими и подтянутыми после этого упражнения

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Глубокие приседания позволяют прокачать и сделать упругими ягодичные мышцы гораздо быстрее.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM

Дело в том, что единственное упражнение, которое позволяет максимально задействовать крупные, средние и мелкие мышцы — это выпрямление туловища. Именно поэтому приседания — лучший способ прокачать эти группы.

Ноги должны стоять на уровне плеч. Чем ниже вы опускаетесь, тем эффективнее и производительнее упражнение. При этом ваши колени не должны выходить за носок.

Укрепление мышц происходит исключительно при работе с отягощениями. Они помогают вашим мышцам увеличиваться в объеме. За каждый отдельный подход следует делать по 8-12 приседаний. После одного подхода обязательно пару минут отдыхайте.

Нельзя брать легкий вес. Нагрузка должна быть ощутимой. Невозможность выполнить более 12 приседаний за подход свидетельствует о правильности выбора. Если такого отказа нет, то отягощения слишком легкие.

Конечно, тем, кто никогда не приседал с отягощениями, нужно освоить технику с небольшой нагрузкой, а уже потом увеличивать вес на каждом занятии, сообщает inform. com. de.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

