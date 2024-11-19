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Несколько способов быстро сжигать жир в домашних условиях

1:47
Спорт

Чтобы подкожный жир уходил без вреда для организма, подойдут следующие методы его сжигания. 

Несколько способов быстро сжигать жир в домашних условиях
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Силовые тренировки 

Исследования показали, что силовые тренировки имеют множество преимуществ для здоровья, особенно когда речь идет о сжигании жира. 

Тренировки с отягощениями также могут помочь предотвратить набор жира за счет увеличения количества калорий, которые вы сжигаете в состоянии покоя.

Выполнение упражнений с собственным весом, поднятие тяжестей или использование тренажера — вот несколько простых способов начать силовые тренировки.

Было доказано, что силовые тренировки увеличивают расход энергии в состоянии покоя и способствуют сжиганию жира в области живота, особенно в сочетании с аэробными упражнениями, сообщает inform.com.de.

Высокобелковая диета 

Это эффективный способ снизить аппетит и сжечь больше жира. 

Постарайтесь ежедневно включать в свой рацион несколько порций высокобелковых продуктов, чтобы увеличить сжигание жира. Вот некоторые примеры продуктов с высоким содержанием белка: мясо, морепродукты, яйца, бобовые и молочные продукты.

Здоровый сон не менее семи часов 

Ложась немного раньше или просыпаясь позже, вы можете увеличить количество сжигаемого жира и предотвратить набор веса. Дело в том, что недостаток сна может способствовать изменению гормонов голода, повышению аппетита и более высокому риску ожирения.

Придерживайтесь регулярного графика сна, ограничьте потребление кофеина и сведите к минимуму использование электронных устройств перед сном, чтобы поддерживать здоровый цикл сна.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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