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Пьём воду и худеем: эксперты рассказали, как пить воду в течение дня

2:57
Спорт

Эксперты рассказали, что зачастую люди путают чувство голода и жажду. Отсюда и появляется ожирение, когда человек слишком мало пьет воды.

Пьём воду и худеем: эксперты рассказали, как пить воду в течение дня
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Проблему лишнего веса можно решить, употребляя воду вместо любых напитков. Если отказаться от сахаросодержащих напитков (соков, газировки) в пользу воды, то суточная калорийность снизится. Вода вместо чая или кофе избавит вас от ненужных сладостей (конфет, печенья).

Если соблюдать питьевой режим, то нормализуются обменные процессы организма, что будет способствовать снижению веса.

Как же правильно пить обычную воду в течение дня?

Утренний стакан воды

Утром после подъема нужно выпить 200-300 мл воды и через 1,5 часа позавтракать. Это восполнит недостаток жидкости, активизирует и промоет желудочно-кишечный тракт, подготовит его к работе. Целители Востока убеждены, что пить натощак так же важно, как умываться и чистить зубы.

Стакан воды перед едой

Также нужно пить воду за 30 минут до еды. Это делается для того, чтобы запустить работу желудочно-кишечного тракта и подготовить его к работе. Особенно необходимо пить перед едой людям с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, язвой и т. д.

Пейте после еды

Если вы хотите узнать, какую воду лучше пить во время еды, то вот ответ — во время и сразу после еды пить жидкость вообще нельзя. Между едой и питьем должно пройти не менее 40 минут, а в ближайший час лучше воздержаться от питья.

Стакан воды на ночь

Во время сна водные запасы организма никак не восполняются. Расход жидкости происходит при дыхании или через поры с потом. Для того чтобы организму хватало воды на длительный период времени, нужно пить воду за 30 минут до сна. При нарушениях работы почек от жидкости ночью нужно отказаться и выпить весь объем до 17-18 часов.

Перед занятиями спортом

Вода поддерживает обменные процессы. Во время тренировок они ускоряются, с потом теряется много жидкости. Поэтому нельзя допускать ее дефицита при физических нагрузках.

Пейте всякий раз, когда чувствуете жажду.

Лучше остаться голодным, чем не пить.
Чувство голода легко можно спутать с чувством жажды, так как ощущения у человека примерно одинаковы. Многие люди с избыточным весом пришли к этому, так как неверно интерпретировали сигналы мозга, путая чувство жажды с голодом. Ожирение часто является следствием обезвоживания, пишет inform. com.de.

Важно, что пить стоит не любую жидкость, а именно воду.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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