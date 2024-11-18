Как похудеть на 10 кг без вреда для здоровья?

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Все больше людей стали сталкиваться с проблемой избыточного веса в современном мире. Лишние килограммы появляются из-за сидячего образа жизни, стресса и вредного питания. Эндокринолог Камиля Табеева рассказала, как можно похудеть на 10 килограмм, не навредив здоровью.

Фото: unsplash.com by Scott Webb, PDM

"Узнать, есть ли у вас избыточный вес, можно разными способами. Первый метод — измерить объем талии. "Лишние" сантиметры у женщин — 80 см и более, у мужчин — 94 см и более", — цитирует врача "Чемпионат".

Чтобы похудеть на 10 килограмм, нужно соблюдать несколько правил:

Дефицит калорий

Организм должен расходовать больше энергии, чем потребляет её с пищей. Суточная норма калорий рассчитывается индивидуально для каждого человека.

Баланс БЖУ

Нужно соблюдать в рационе баланс белков, жиров и углеводов: 15%/30%/55-60% соответственно.

Правильный выбор продуктов

В первую очередь необходимо отказаться от высококалорийных продуктов: выпечка, кондитерские изделия, сладости.

Стоит отдать предпочтение овощам, злакам, фруктам, полезным жирам.

Спорт

Физическая активность тоже не маловажна для похудения.

Обычно для начала подойдет и бытовая нагрузка: не менее 10 000 шагов в день. Затем в обычную жизнь вводят сначала кардиотренировки: до трёх-четырёх раз в неделю по 40-60 минут. Начинать лучше с 10-15 минут.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

