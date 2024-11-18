Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
15-й пакет санкций против России — в приоритете санкции против атомной энергетики
Уникальные лекарства для онкобольных начнут разрабатывать в Тюмени
В России хотят повысить штрафы за нарушение ПДД
Советы по выбору маникюра с блеском для зимы от топ-мастера
Салат с плавленым сыром и яйцом: простой рецепт из прошлого
Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех
5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо
Эксперт по туризму рассказал, на что опираться при выборе места для отдыха
Почему тыквенные семечки — это кладезь здоровья, если их правильно хранить и готовить

Как креатин влияет на рост мышц и спортивный успех?

1:11
Спорт

Креатин — одна из самых известных добавок, доступных на рынке. Он увеличивает мышечную массу и улучшает спортивные результаты. Об этом рассказала врач общей практики Анна Шелобанова.

Как креатин влияет на рост мышц и спортивный успех?
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

"Креатин — органическое соединение. Оно содержится в мышцах и участвует в энергетическом обмене", — цитирует ее "Чемпионат".

Он состоит из аминокислот: глицина, метионина и аргинина. Когда человек тренируется, это вещество используется для восстановления аденозинтрифосфата (АТФ) — основного источника энергии для мышечных сокращений.

У спортсменов добавки креатина увеличивают энергию. Вещество также помогает восстановиться после тренировок и снизить риск различных травм.

Во многих добавках спортивного питания есть креатин. Однако он не только хорошо влияет на спортивные результаты и рост мышечной массы, но и имеет другие преимущества. Например, помогает поддержать здоровье сердца, улучшает умственную активность и помогает людям с диабетом 2-го типа лучше контролировать уровень сахара в крови.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара
Шоу-бизнес
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
15-й пакет санкций против России — в приоритете санкции против атомной энергетики
Уникальные лекарства для онкобольных начнут разрабатывать в Тюмени
Саммит G-20 в Бразилии отметился ультимативным требованием Байдена к коллегам
В России хотят повысить штрафы за нарушение ПДД
Советы по выбору маникюра с блеском для зимы от топ-мастера
Салат с плавленым сыром и яйцом: простой рецепт из прошлого
Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех
5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо
Эксперт по туризму рассказал, на что опираться при выборе места для отдыха
Почему тыквенные семечки — это кладезь здоровья, если их правильно хранить и готовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.