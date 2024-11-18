Как креатин влияет на рост мышц и спортивный успех?

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Креатин — одна из самых известных добавок, доступных на рынке. Он увеличивает мышечную массу и улучшает спортивные результаты. Об этом рассказала врач общей практики Анна Шелобанова.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

"Креатин — органическое соединение. Оно содержится в мышцах и участвует в энергетическом обмене", — цитирует ее "Чемпионат".

Он состоит из аминокислот: глицина, метионина и аргинина. Когда человек тренируется, это вещество используется для восстановления аденозинтрифосфата (АТФ) — основного источника энергии для мышечных сокращений.

У спортсменов добавки креатина увеличивают энергию. Вещество также помогает восстановиться после тренировок и снизить риск различных травм.

Во многих добавках спортивного питания есть креатин. Однако он не только хорошо влияет на спортивные результаты и рост мышечной массы, но и имеет другие преимущества. Например, помогает поддержать здоровье сердца, улучшает умственную активность и помогает людям с диабетом 2-го типа лучше контролировать уровень сахара в крови.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.

