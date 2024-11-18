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5 главных советов от диетолога, чтобы встретить Новый год стройной и красивой

2:12
Спорт

Многие женщины, точно так же, как и к лету, задаются целью сбросить лишние килограммы к Новому году без вреда для здоровья. Спортивный диетолог Ольга Павлова рассказала, как встретить этот праздник худой и красивой.

5 главных советов от диетолога, чтобы встретить Новый год стройной и красивой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Избавитесь от лишней жидкости

Для этого в первую очередь нужно ограничить потребление соли. Меньше ешьте полуфабрикаты: готовые пельмени, вареники, котлеты, наггетсы, пиццу, пироги, блины, колбасы, сосиски, сыры.

"Лишний вес состоит из двух компонентов: избыточная жидкость и жировая клетчатка. Если в борьбе с последним требуется много времени и усилий, то лишнюю воду можно вывести легко и быстро", — цитирует диетолога "Чемпионат".

Нужно исключить из рациона сахар. Он задерживает жидкость в организме и повышает уровень глюкозы в крови.

Спорт

Избыточные тренировки — стресс для организма, из-за которого у нас вырабатывается гормон кортизол. Он повышает уровень сахара в крови и способствует набору веса.
Для похудения лучше выбрать лёгкие приятные нагрузки — ходьбу, плавание, танцы, йогу, скандинавскую ходьбу, лыжи.

Добавите белка

Лёгкий нежирный белок хорошо влияет на волосы, ногти и кожу.

Если вы хотите похудеть, стоит добавлять в рацион рыбу, курицу, морепродукты, индейку, кролика, белок яйца, нежирные сыры. Они обеспечивают длительное чувство сытости и при этом минимально влияют на вес.

Клетчатка необходима в рационе

Клетчатка, то есть низкокалорийные и низкоуглеводные овощи, даёт длительное чувство сытости, улучшает работу кишечника, является детоксикантом. Ее можно найти в овощах, зелени, фруктах, злаках и семенах.

Пейте только чистую воду

Она нет ходила почкам и печени — главным очистительным станциям организма. Чай, лимонады и соки не могут полноценно вывести продукты обмена и токсины из организма.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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