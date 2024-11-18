5 главных советов от диетолога, чтобы встретить Новый год стройной и красивой

Многие женщины, точно так же, как и к лету, задаются целью сбросить лишние килограммы к Новому году без вреда для здоровья. Спортивный диетолог Ольга Павлова рассказала, как встретить этот праздник худой и красивой.
Для этого в первую очередь нужно ограничить потребление соли. Меньше ешьте полуфабрикаты: готовые пельмени, вареники, котлеты, наггетсы, пиццу, пироги, блины, колбасы, сосиски, сыры.
"Лишний вес состоит из двух компонентов: избыточная жидкость и жировая клетчатка. Если в борьбе с последним требуется много времени и усилий, то лишнюю воду можно вывести легко и быстро", — цитирует диетолога "Чемпионат".
Нужно исключить из рациона сахар. Он задерживает жидкость в организме и повышает уровень глюкозы в крови.
Избыточные тренировки — стресс для организма, из-за которого у нас вырабатывается гормон кортизол. Он повышает уровень сахара в крови и способствует набору веса.
Для похудения лучше выбрать лёгкие приятные нагрузки — ходьбу, плавание, танцы, йогу, скандинавскую ходьбу, лыжи.
Лёгкий нежирный белок хорошо влияет на волосы, ногти и кожу.
Если вы хотите похудеть, стоит добавлять в рацион рыбу, курицу, морепродукты, индейку, кролика, белок яйца, нежирные сыры. Они обеспечивают длительное чувство сытости и при этом минимально влияют на вес.
Клетчатка, то есть низкокалорийные и низкоуглеводные овощи, даёт длительное чувство сытости, улучшает работу кишечника, является детоксикантом. Ее можно найти в овощах, зелени, фруктах, злаках и семенах.
Она нет ходила почкам и печени — главным очистительным станциям организма. Чай, лимонады и соки не могут полноценно вывести продукты обмена и токсины из организма.
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