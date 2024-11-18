Континентальная хоккейная лига сообщила о начале турнира в формате 3x3

2:24 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Хоккей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) анонсировала начало чемпионата по хоккею в формате 3x3. Турнир начнётся 19 декабря и продлится до июня 2025 года, как говорится в пресс-релизе, размещённом на официальном сайте лиги.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

В сообщении отмечается, что формат 3x3 представляет собой новый этап в развитии хоккея. Указывается, что данный формат завоевал мировое признание и в ближайшем будущем может войти в программу зимних Олимпийских игр. Также подчёркивается, что КХЛ стала первой лигой в мире, внедрившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд.

Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что хоккей в формате 3x3 становится всё более популярным, и его олимпийские перспективы очевидны.

В дебютном сезоне будут участвовать восемь команд, распределенных по двум группам. В первую группу войдут омский "Авангард", астанинский "Барыс", уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург", а во вторую — новосибирская "Сибирь", челябинский "Трактор", минское "Динамо" и казанский "Ак Барс".

Участие в чемпионате 3x3 смогут принимать исключительно игроки, имеющие опыт выступления в КХЛ. По завершении регулярного чемпионата три лучших коллектива из каждого дивизиона пройдут в суперфинал, включающий групповую стадию и плей-офф. Групповой этап будет проведён в один круг, после чего четыре сильнейших команды продолжат борьбу в плей-офф. Завершающий матч первого сезона, финал, намечен на 13 июля 2025 года.

Матчи будут проходить на специализированных площадках размером 34x18 метров. Продолжительность одного периода составит семь минут чистого времени, а перерыв между периодами — две минуты. Применение силовых приёмов и драк запрещено; вместо удалений предусмотрены штрафные броски с преследованием. Вбрасывание будет осуществляться лишь в начале периода и после забитых голов. При ничьей в основное время назначается серия буллитов до определения победителя.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

