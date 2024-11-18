Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Григорий Лепс рассказал, как тяжело ему летать на свидания с юной невестой в Лондон
Как использовать ягоды малины для борьбы с гриппом и простудой
Повторное кипячение воды: вредный миф или реальная угроза
Ревность у кошек: признаки и способы вернуть гармонию в дом
Польза или вред? Педиатр раскрыла, какой прикорм станет лучшим для вашего малыша
В США подтвердился первый случай заражения тяжёлым штаммом оспы обезьян
Тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Курской области
Новый виток напряжённости: Кремль отреагировал на решение США разрешить ВСУ бить по России
Как вода после яиц помогает садовым и домашним растениям

Континентальная хоккейная лига сообщила о начале турнира в формате 3x3

2:24
Спорт » Командные виды » Хоккей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) анонсировала начало чемпионата по хоккею в формате 3x3. Турнир начнётся 19 декабря и продлится до июня 2025 года, как говорится в пресс-релизе, размещённом на официальном сайте лиги.

Континентальная хоккейная лига сообщила о начале турнира в формате 3x3
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

В сообщении отмечается, что формат 3x3 представляет собой новый этап в развитии хоккея. Указывается, что данный формат завоевал мировое признание и в ближайшем будущем может войти в программу зимних Олимпийских игр. Также подчёркивается, что КХЛ стала первой лигой в мире, внедрившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд.

Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что хоккей в формате 3x3 становится всё более популярным, и его олимпийские перспективы очевидны.

В дебютном сезоне будут участвовать восемь команд, распределенных по двум группам. В первую группу войдут омский "Авангард", астанинский "Барыс", уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург", а во вторую — новосибирская "Сибирь", челябинский "Трактор", минское "Динамо" и казанский "Ак Барс".

Участие в чемпионате 3x3 смогут принимать исключительно игроки, имеющие опыт выступления в КХЛ. По завершении регулярного чемпионата три лучших коллектива из каждого дивизиона пройдут в суперфинал, включающий групповую стадию и плей-офф. Групповой этап будет проведён в один круг, после чего четыре сильнейших команды продолжат борьбу в плей-офф. Завершающий матч первого сезона, финал, намечен на 13 июля 2025 года.

Матчи будут проходить на специализированных площадках размером 34x18 метров. Продолжительность одного периода составит семь минут чистого времени, а перерыв между периодами — две минуты. Применение силовых приёмов и драк запрещено; вместо удалений предусмотрены штрафные броски с преследованием. Вбрасывание будет осуществляться лишь в начале периода и после забитых голов. При ничьей в основное время назначается серия буллитов до определения победителя.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Авиация
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну
Туризм
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Польза или вред? Педиатр раскрыла, какой прикорм станет лучшим для вашего малыша
Тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Курской области
Ливанский врач Наталья Маассарани: После каждого взрыва очень много раненых и убитых
В Польше заявили о мести России за решение суда в пользу Австрии
Новый виток напряжённости: Кремль отреагировал на решение США разрешить ВСУ бить по России
Как вода после яиц помогает садовым и домашним растениям
Пошаговый план, чтобы сохранить томаты в парнике до самой зимы
Стало известно, где похоронят экс-солиста группы На-На Владимира Лёвкина
Как приготовить напитки для похудения из натуральных ингредиентов
Что нужно знать каждому при онлайн-шопинге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.