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Помогают ли тейпы спортсменам или это маркетинг?

3:07
Спорт

В мире спорта тейпы стали неотъемлемой частью арсенала многих атлетов. Эти яркие полоски ткани, наклеенные на кожу, призваны снижать мышечную боль, уменьшать риск травм и улучшать показатели спортсменов. Однако, несмотря на широкое распространение тейпирования, вопросы об его эффективности все еще остаются актуальными. Существует множество мнений и научных исследований, которые ставят под сомнение реальную пользу от этой практики. Об этом сообщает Sports.ru.

Помогают ли тейпы спортсменам или это маркетинг?
Фото: freepik

Специалисты утверждают, что тейпы могут помочь в улучшении кровотока в мышцах, что, в свою очередь, должно способствовать более быстрой восстановлению после нагрузок. В первую очередь, это касается спортсменов, которые подвергаются большим физическим нагрузкам. Однако стоит отметить, что многие научные работы показывают разноречивые результаты. Например, исследования, проведенные в 2015 и 2018 годах, не смогли подтвердить значительное влияние тейпов на увеличение силы мышц или улучшение спортивных показателей.

Одним из интересных аспектов применения тейпов является так называемый эффект плацебо. Вероятно, многие спортсмены уверены в положительном воздействии тейпов, что в свою очередь может оказывать влияние на их физическое состояние и результаты. Это явление хорошо известно в медицине и психологии – когда человек получает ожидаемый результат, основываясь на своей вере в эффективность лечения, даже если само лечение не обладает реальными лечебными свойствами.

Тейпы могут работать как своего рода психологическая поддержка. Атлеты, обладая уверенностью в том, что тейпирование поможет им, могут демонстрировать лучшие результаты просто благодаря этому убеждению.

На сегодняшний день невозможно вынести однозначный вердикт касательно преимуществ или недостатков использования тейпов. С одной стороны, они могут играть роль в улучшении субъективного восприятия спортсменами своего состояния и результатов. С другой стороны, научные данные пока не подтверждают явной клинической эффективности тейпирования.

Это делает тейпы не только инструментом для физических тренировок, но и символом того, насколько важна психология в спорте. Окончательное решение о том, использовать тейпы или нет, каждый спортсмен принимает самостоятельно, опираясь на личный опыт и интуицию.

Хоть тейпы и являются популярным средством среди спортсменов, их эффективность остается предметом обсуждения. Научные данные показывают смешанные результаты, и вполне возможно, что аспект веры в их эффективность играет ключевую роль. В конечном итоге, каждый спортсмен должен принимать решение о необходимости использования тейпов, учитывая как личные предпочтения, так и потенциальные риски и выгоды.

Уточнения

Тейп спортивный тейп (англиц. от tape «лента, тесьма») — клейкая лента из ткани, напоминающая лейкопластырь, используемая для фиксации или поддержки суставов; процедуру наложения тейпа называют тейпингом, или тейпированием.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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