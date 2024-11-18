Бойца ММА избили в московском ночном клубе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Фоменков подвергся нападению со стороны охраны заведения "Мумий Тролль", расположенного в центре столицы. Об этом сообщает Газета.Ru.
Согласно информации источника, инцидент произошел 17 ноября. После словесной перепалки спортсмен оказался вовлечен в драку с охранниками и получил несколько ударов по лицу. С серьезной гематомой и с диагнозом сотрясение мозга боец был госпитализирован в больницу имени Склифосовского. В связи с произошедшим правоохранительные органы инициировали проверку.
"Проиграл по очкам", — говорится в сообщении Telegram-канала 112.
Кирилл Фоменков представляет промоушен Fight Nights Global, возглавляемый Камилем Гаджиевым. Он имеет звание мастера спорта России по панкратиону и разряд кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Боец выступает в легчайшем весе и имеет профессиональный рекорд 7 побед, 3 поражения и 1 ничью.
Сме́шанные единобо́рства — вид спорта, представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник.
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