Бойца ММА избили в московском ночном клубе

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Фоменков подвергся нападению со стороны охраны заведения "Мумий Тролль", расположенного в центре столицы. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

Согласно информации источника, инцидент произошел 17 ноября. После словесной перепалки спортсмен оказался вовлечен в драку с охранниками и получил несколько ударов по лицу. С серьезной гематомой и с диагнозом сотрясение мозга боец был госпитализирован в больницу имени Склифосовского. В связи с произошедшим правоохранительные органы инициировали проверку.

"Проиграл по очкам", — говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Кирилл Фоменков представляет промоушен Fight Nights Global, возглавляемый Камилем Гаджиевым. Он имеет звание мастера спорта России по панкратиону и разряд кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Боец выступает в легчайшем весе и имеет профессиональный рекорд 7 побед, 3 поражения и 1 ничью.

Уточнения

Сме́шанные единобо́рства — вид спорта, представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник.

