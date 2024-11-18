Физиолог назвала три вида упражнений, которые улучшают здоровье сердца

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Регулярная физическая активность способствует укреплению сердечной мышцы и защищает артерии от повреждений, вызванных повышенным уровнем холестерина, сахара в крови и высоким давлением. Доктор медицинских наук и физиолог из Университета Джонса Хопкинса Керри Дж. Стюарт выделила три наиболее эффективных упражнения для поддержания здоровья сердца. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Аэробные занятия, такие как быстрая ходьба, бег, плавание, велоспорт, теннис и прыжки на скакалке, способствуют улучшению кровообращения. Это, в свою очередь, помогает снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также контролировать уровень сахара в крови.

Силовые тренировки включают такие упражнения, как отжимания, приседания и подтягивания, а также занятия на тренажерах и с свободными весами (гирями, гантелями и штангой). Комбинирование аэробных нагрузок и силовых упражнений способствует увеличению уровня "хорошего" холестерина ЛПВП и снижению "плохого", что позитивно сказывается на здоровье сердца.

Гибкость: хотя растяжка не влияет напрямую на сердечно-сосудистую систему, она играет важную роль в поддержании здоровья опорно-двигательного аппарата.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Артериа́льное давление— давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

