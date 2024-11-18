Физиолог назвала три вида упражнений, которые улучшают здоровье сердца

Регулярная физическая активность способствует укреплению сердечной мышцы и защищает артерии от повреждений, вызванных повышенным уровнем холестерина, сахара в крови и высоким давлением. Доктор медицинских наук и физиолог из Университета Джонса Хопкинса Керри Дж. Стюарт выделила три наиболее эффективных упражнения для поддержания здоровья сердца. Об этом сообщает "Чемпионат".
Аэробные занятия, такие как быстрая ходьба, бег, плавание, велоспорт, теннис и прыжки на скакалке, способствуют улучшению кровообращения. Это, в свою очередь, помогает снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также контролировать уровень сахара в крови.
Силовые тренировки включают такие упражнения, как отжимания, приседания и подтягивания, а также занятия на тренажерах и с свободными весами (гирями, гантелями и штангой). Комбинирование аэробных нагрузок и силовых упражнений способствует увеличению уровня "хорошего" холестерина ЛПВП и снижению "плохого", что позитивно сказывается на здоровье сердца.
Гибкость: хотя растяжка не влияет напрямую на сердечно-сосудистую систему, она играет важную роль в поддержании здоровья опорно-двигательного аппарата.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Артериа́льное давление— давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
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