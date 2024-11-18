Тренер Евсеев сообщил, что находится в операционном блоке после нападения

Главный тренер "Ленинградца" Вадим Евсеев сообщил, что после вооруженного нападения ему пришлось обратиться в хирургическое отделение больницы. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Есть повреждения, нападали с ножом. Сейчас в операционном блоке. Ничего не вижу, с вами не могу разговаривать, в больнице", — заявил Евсеев.
По его словам, в результате инцидента он утратил зрение. Атаковать его двое мужчин решили 18 ноября, сразу после того как его команда провела матч против астраханского "Волгаря" в рамках Второй лиги. Евсеев признался, что не знает причин этого происшествия.
Вадим Евсеев — обладатель шести титулов чемпиона России, завоеванных в составе двух известных команд: московского "Спартака" и "Локомотива". В национальной сборной России он сыграл 20 матчей и отметился ключевым голом в стыковом поединке с Уэльсом в 2003 году, который обеспечил стране участие в чемпионате Европы 2004 года.
«Ленингра́дец» — российский футбольный клуб из Ленинградской области. Основан в 2018 году. В сезоне 2024/25 выступает в дивизионе «А» Второй лиги.
Вади́м Валенти́нович Евсе́ев (род. 8 января 1976, Мытищи, Московская область) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позициях правого и центрального защитника.
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