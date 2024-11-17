Бывший игрок "Динамо" предложил "Спартаку" продать четверых игроков

Бывший игрок обороны "Динамо" Москвы Виталий Дьяков в беседе с Legalbet высказал мнение, что "Спартаку" следует пересмотреть игровой состав во время предстоящего зимнего перерыва.
Как отметил футболист, руководству красно-белых необходимо рассмотреть вопрос об уходе ряда футболистов.
"Спартаку" можно избавиться от Виллиана Жозе. Может, какие-то футболисты ещё будут на выход. Станковичу виднее. Абена не совсем пришёлся ко двору. Не ахти он. Возможно, на выход ещё Дуарте. И Маркиньос показывает себя не так, чтобы прям вау", — поделился Виталий Дьяков.
В последней игре РПЛ "Спартак" одержал уверенную победу над "Акроном" из Тольятти. В первой половине матча счет открыл Тео Бонгонда. После перерыва отличились Манфред Угальде, оформивший дубль, и снова Бонгонда. При счёте 0:4 футболист "Акрона" Солтмурад Бакаев был удалён с поля за красную карточку.
Вита́лий Алекса́ндрович Дья́ков (род. 31 января 1989, Краснодар) — российский футболист, защитник.
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