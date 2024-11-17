Тренер Ли Карсли завершил карьеру в сборной Англии

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Исполняющий обязанности главного наставника английской сборной Ли Карсли прекратил выполнение своих функций на данной должности. Эту информацию подтвердил официальный портал футбольной ассоциации Англии.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

"Я хотел бы поблагодарить Ли Карсли за их упорную работу. Ли достиг главной цели — команда добилась повышения в классе в Лиге наций. Он предоставит подробный отчет новому тренеру. Игрокам очень понравилось работать с Ли и его командой", — сообщил исполнительный директор Марк Баллингем.

Согласно сообщению, специалист возвращается к своим прежним обязанностям в качестве главного тренера молодёжной команды Англии.

В августе, после того как пост покинул Гарет Саутгейт, временным руководителем сборной Англии стал специалист из Ирландии Ли Карсли. За время его руководства национальная команда сыграла шесть встреч в Лиге наций, где дважды победила финнов (2:0 и 3:1), нанесла два поражения ирландцам (2:0 и 5:0), а также обменялась победами с греками (3:0, 1:2).

Уточнения

Ли Ке́вин Ка́рсли (англ. Lee Kevin Carsley; род. 28 февраля 1974, Бирмингем) — ирландский футболист и футбольный тренер. Временный главный тренер сборной Англии до конца 2024 года.

