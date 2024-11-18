Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать и носить мех с шиком и изяществом
Какой перекус взять в школу: советы нутрициолога для родителей
Заправка авто: основные правила безопасности
Как спасти морковь от болезней и вредителей
Тренер Евсеев сообщил, что находится в операционном блоке после нападения
Профессиональное выгорание: как справиться и восстановить силы
Почему в пустыне так холодно ночью
Бузова рассказала, что любимый человек очень грубо высказался о её первой песне
Сытный ужин за час: паста с фаршем и грибами в духовке

Тренировка, которая сразу покажет ваш физический потенциал

Спорт

Фитнес-тренер Игорь Молот рассказал, как быстро оценить уровень своей физической подготовки.

Тренировка, которая сразу покажет ваш физический потенциал
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

По мнению эксперта, для проверки можно выполнить несложную тренировку и на основе её результатов определить, насколько человек готов к спортивным нагрузкам.

Суть метода заключается в том, чтобы пройти предложенные упражнения, и результат будет зависеть от того, насколько успешно удастся их выполнить, пишет Men Today.

Тренировка начинается с 7-минутного бега в умеренном темпе. После этого следует перейти к прыжкам на скакалке: три подхода по 60 секунд с 30-секундными перерывами.

Затем нужно сделать несколько подтягиваний на турнике. В завершение — 10 отжиманий, 15 приседаний и 5 подъемов ног в уголок на брусьях.

Уточнения

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — «вертеться, вращаться») — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод
Авто
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод Аудио 
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться
Недвижимость
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться Аудио 
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Сводка с фронта: куда захочет бить Киев дальнобойными ракетами, КНДР отправила в РФ 100 тысяч бойцов Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Последние материалы
Сытный ужин за час: паста с фаршем и грибами в духовке
Почему дыхание во сне становится таким громким
Потрясающий рецепт голубцов, который удивит даже свекровь
Как новые визовые правила ударят по туризму Черногории
Можно ли спать с собакой? Что делать, если питомец постоянно ложится к вам в постель
Бесплатный проезд для гибридных авто: возможные последствия для дорог и бюджета
Врач рассказала, как можно прожить на 11 лет дольше
Почему обработка лука перед посадкой повышает урожай в разы
Топ-автомобили 2024 года: безопаснее не бывает
Нужно ли укрывать деревья на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.