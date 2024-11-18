Тренировка, которая сразу покажет ваш физический потенциал

Фитнес-тренер Игорь Молот рассказал, как быстро оценить уровень своей физической подготовки.

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По мнению эксперта, для проверки можно выполнить несложную тренировку и на основе её результатов определить, насколько человек готов к спортивным нагрузкам.

Суть метода заключается в том, чтобы пройти предложенные упражнения, и результат будет зависеть от того, насколько успешно удастся их выполнить, пишет Men Today.

Тренировка начинается с 7-минутного бега в умеренном темпе. После этого следует перейти к прыжкам на скакалке: три подхода по 60 секунд с 30-секундными перерывами.

Затем нужно сделать несколько подтягиваний на турнике. В завершение — 10 отжиманий, 15 приседаний и 5 подъемов ног в уголок на брусьях.

Уточнения

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — «вертеться, вращаться») — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек.

