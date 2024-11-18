Хватит бороться со стрессом в одиночку! Узнайте секретный приём фитнес-эксперта

Фитнес-эксперт Ксения Гуфранова поделилась с россиянами своим методом снижения стресса через физическую активность.
Гуфранова отметила, что стресс часто понижает мотивацию, поэтому важно находить способы её поддерживать.
В качестве решения тренер предложила заниматься с инструктором, заручаться поддержкой близких, ставить цели публично и вознаграждать себя за регулярные тренировки — этот метод она назвала "пряником".
Эксперт советует начинать с мягких видов фитнеса. Она объяснила, что такие направления, как растяжка, йога, плавание и балет, помогают снять напряжение, успокаивают и расслабляют. Гуфранова подчеркнула, что при выборе активности важно ориентироваться на свои ощущения.
Кроме того, специалист предостерегает от чрезмерных нагрузок и рекомендует ограничиться двумя полноценными часовыми тренировками в неделю, дополняя их другой умеренной физической активностью — прогулками, ездой на велосипеде, подъемом по лестнице или легкими пробежками, пишет , сообщает "Газета.Ru".
Стрес — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.
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