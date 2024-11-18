Хватит бороться со стрессом в одиночку! Узнайте секретный приём фитнес-эксперта

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт Ксения Гуфранова поделилась с россиянами своим методом снижения стресса через физическую активность.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Гуфранова отметила, что стресс часто понижает мотивацию, поэтому важно находить способы её поддерживать.

В качестве решения тренер предложила заниматься с инструктором, заручаться поддержкой близких, ставить цели публично и вознаграждать себя за регулярные тренировки — этот метод она назвала "пряником".

Эксперт советует начинать с мягких видов фитнеса. Она объяснила, что такие направления, как растяжка, йога, плавание и балет, помогают снять напряжение, успокаивают и расслабляют. Гуфранова подчеркнула, что при выборе активности важно ориентироваться на свои ощущения.

Кроме того, специалист предостерегает от чрезмерных нагрузок и рекомендует ограничиться двумя полноценными часовыми тренировками в неделю, дополняя их другой умеренной физической активностью — прогулками, ездой на велосипеде, подъемом по лестнице или легкими пробежками, пишет , сообщает "Газета.Ru".

Уточнения

Стрес — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

