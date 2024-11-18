Почему ваши тренировки не приносят результата? Развенчиваем мифы вместе с экспертом

Фитнес-эксперт Елена Соболь поделилась своим мнением о частых ошибках, которые люди допускают при занятиях спортом дома.
По мнению Соболь, одной из ключевых ошибок является неправильное составление программы тренировок. Тренер пояснила, что новички часто не понимают, как работает их организм и не способны объективно оценить свои физические возможности, что может привести к переутомлению и травмам.
Также специалист обратила внимание на важность регулярности занятий. Она считает, что тренировки должны стать неотъемлемой частью ежедневного распорядка, а не проводиться спонтанно, когда найдется свободная минутка.
Отсутствие чёткого графика и дисциплины, по её словам, не позволит достичь желаемых результатов, пишет "Спорт-Экспресс".
Кроме того, Соболь отметила, что многие допускают ошибки в питании. Она подчеркнула, что даже активная физическая нагрузка не должна быть оправданием для вредных перекусов, таких как шоколад или мороженое.
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