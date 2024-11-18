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Почему ваши тренировки не приносят результата? Развенчиваем мифы вместе с экспертом

1:04
Спорт

Фитнес-эксперт Елена Соболь поделилась своим мнением о частых ошибках, которые люди допускают при занятиях спортом дома.

Почему ваши тренировки не приносят результата? Развенчиваем мифы вместе с экспертом
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0

По мнению Соболь, одной из ключевых ошибок является неправильное составление программы тренировок. Тренер пояснила, что новички часто не понимают, как работает их организм и не способны объективно оценить свои физические возможности, что может привести к переутомлению и травмам.

Также специалист обратила внимание на важность регулярности занятий. Она считает, что тренировки должны стать неотъемлемой частью ежедневного распорядка, а не проводиться спонтанно, когда найдется свободная минутка.

Отсутствие чёткого графика и дисциплины, по её словам, не позволит достичь желаемых результатов, пишет "Спорт-Экспресс".

Кроме того, Соболь отметила, что многие допускают ошибки в питании. Она подчеркнула, что даже активная физическая нагрузка не должна быть оправданием для вредных перекусов, таких как шоколад или мороженое. 

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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