Выяснилось, какую сумму заработал Янник Синнер, победив на Итоговом турнире

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17 ноября итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первое место в мировом рейтинге, стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. В финальном матче он одержал победу над американским теннисистом Тейлором Фрицем, занимающим пятое место в рейтинге, со счётом 6:4, 6:4.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

Итальянский спортсмен прошёл турнир без единого поражения и получил за пять сыгранных матчей вознаграждение в размере 4 881 500 долларов. Это абсолютный рекорд как среди мужчин (на Итоговом-2022 Новак Джокович заработал 4 740 300 долларов), так и среди женщин (на Итоговом-2024 Кори Гауфф получила 4 805 000 долларов).

Ранее Янник Синнер уже одержал победу на выставочном турнире Six Kings Slam, где его призовой фонд составил 6 миллионов долларов.

Победа на Итоговом турнире ATP — 2024 стала восьмой в сезоне для Синнера. В этом году он также выиграл турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае, а также турниры Australian Open и US Open.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.

