Леонид Слуцкий рассказал, сколько денег тратит в Китае на комфортное проживание

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий рассказал, сколько денег ему нужно ежемесячно для комфортной жизни в Китае. Россиянин уже около года работает в китайском чемпионате.

Журналист YouTube-канала "Коммент.Шоу" спросил у Слуцкого, сколько денег ему нужно в Шанхае для хорошей жизни.

Тренер признался, что траты на жизнь в Китае у него не маленькие, ведь ему нравится комфортная жизнь, а за это приходится платить.

"Достаточно много, потому что я живу в дорогом, хорошем, богатом отеле, мне приходится доплачивать за свой собственный комфорт. Думаю, мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка € 7-8 тыс.", — ответил Слуцкий.

В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" под руководством Слуцкого стал серебряным призёром чемпионата Китая.

Уточнения

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».



Шанха́й (кит. 上海, пиньинь Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) — один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы.

