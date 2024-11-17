Гаврилов: в матче с россиянами игроки футболисты Брунея не играли, а мучились на поле

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своим мнением об игре сборной России после её разгромной победы над командой Брунея со счётом 11:0.
Гаврилов считает, что футболисты сборной Брунея играли настолько слабо, что их можно сравнить с людьми, которые "мучаются на поле".
Он также раскритиковал вратаря сборной Брунея, который, по его словам, играл очень слабо.
"Мне не интересно смотреть за таким футболом, когда люди (соперники россиян) не играют, а мучаются на поле. Когда вратарь сборной Брунея мячи принимает так, как будто, извините за сравнение, мыло в ванной ловит", — сказал Гаврилов в разговоре с РИА Новости.
Спортсмен уверен, что мастерство российских футболистов требуется проверять не на таких соперниках, как брунейцы.
15 ноября в Краснодаре сборная России продемонстрировала впечатляющий результат, разгромив команду Брунея со счётом 11:0. Этот результат стал новым национальным рекордом по количеству забитых мячей в одном матче и самой крупной победой в истории сборной.
Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, когда сборная России забила девять голов в ворота команды Сан-Марино.
19 ноября в Волгограде состоится товарищеский матч между сборными России и Сирии.
Ю́рий Васи́льевич Гаври́лов (3 мая 1953, посёлок Сетунь, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, наиболее известен по своим выступлениям за московский «Спартак» и сборную СССР в 1977—1985 годах.
Бруне́й полное официальное название — Госуда́рство Бруне́й-Даруссала́м (малайск. Brunei Darussalam / نڬارا بروني دارالسلام, в переводе означает «Бруней — обитель мира (в значении "отсутствие войны")») — государство (султанат) в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан.
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