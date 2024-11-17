Глушаков не думает, что стал бы тренировать ЦСКА и Зенит

Бывший игрок московского клуба "Спартак" Денис Глушаков сообщил, что, вероятно, не стал бы тренировать ЦСКА и "Зенит".
Он подчеркнул, что обладает тренерской категорией "А", позволяющей работать в клубах второго и первого дивизионов, и поэтому может попробовать себя в этой области.
По мнению Глушакова, для работы в командах Премьер-лиги ему не достаёт опыта.
При этом, что будет дальше, Глушаков судить не берётся. Он не исключил, что может сейчас потренировать детей, и вообще потерять интерес к этой деятельности.
Спортсмен считает, что нужно реально смотреть на вещи.
"Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и "Зенит" не пойду тренировать. Когда "Спартак" станет чемпионом? Скоро. Когда я вернусь в "Спартак" — чем быстрее, тем лучше", — сказал Глушаков, которого цитирует "РБ Спорт".
Денис Глушаков покинул основной состав "Химок" и перешёл в команду "СКА-Ростов", которая выступает в Медиалиге. Возглавляет клуб Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Глушакова с "Химками" остаётся в силе. Не исключено, что после завершения текущего сезона Денис объявит об окончании профессиональной карьеры.
Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки».
ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
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