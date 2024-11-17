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Глушаков не думает, что стал бы тренировать ЦСКА и Зенит

1:22
Спорт

Бывший игрок московского клуба "Спартак" Денис Глушаков сообщил, что, вероятно, не стал бы тренировать ЦСКА и "Зенит".

Глушаков не думает, что стал бы тренировать ЦСКА и Зенит
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Он подчеркнул, что обладает тренерской категорией "А", позволяющей работать в клубах второго и первого дивизионов, и поэтому может попробовать себя в этой области.

По мнению Глушакова, для работы в командах Премьер-лиги ему не достаёт опыта.

При этом, что будет дальше, Глушаков судить не берётся. Он не исключил, что может сейчас потренировать детей, и вообще потерять интерес к этой деятельности.

Спортсмен считает, что нужно реально смотреть на вещи.

"Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и "Зенит" не пойду тренировать. Когда "Спартак" станет чемпионом? Скоро. Когда я вернусь в "Спартак" — чем быстрее, тем лучше", — сказал Глушаков, которого цитирует "РБ Спорт".

Денис Глушаков покинул основной состав "Химок" и перешёл в команду "СКА-Ростов", которая выступает в Медиалиге. Возглавляет клуб Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Глушакова с "Химками" остаётся в силе. Не исключено, что после завершения текущего сезона Денис объявит об окончании профессиональной карьеры.

Уточнения

Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки». 

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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