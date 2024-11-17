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Боксёр Дрозд раскритиковал бой Майка Тайсона и Джейка Пола

1:28
Спорт

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд раскритиковал идею проведения боксёрского поединка между 58-летним Майком Тайсоном и 27-летним блогером Джейком Полом. Его слова приводит Sport24.

Боксёр Дрозд раскритиковал бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Фото: commons.wikimedia by Эд Вебстер

"Бой был мне неинтересен, вообще не понимаю, для чего это глобально делается, и думаю, что такое шоу наносит серьезный ущерб боксу. У меня негативное отношение в целом к подобным поединкам, так что смотрел нейтрально. Антураж, атмосфера — все красиво, но сам бой чуть скучноватым получился", — поделился Григорий Дрозд.

Поединок длился все восемь запланированных раундов и завершился победой Джейка Пола единогласным решением судей со счётом 80-72, 79-73, 79-73.

Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года, когда провел показательный бой против Роя Джонса-младшего. Этот поединок также длился восемь раундов по две минуты и завершился ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провёл 58 боёв, из которых 50 закончились победой (44 — нокаутом), при двух поражениях. Два боя были признаны несостоявшимися.

Уточнения

Григо́рий Анато́льевич Дрозд (род. 26 августа 1979, Прокопьевск, Кемеровская область) — российский общественный деятель и спортивный функционер, спортивный комментатор, ранее российский профессиональный боксёр и тайбоксер. 

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

Джейк Джозеф Пол (англ. Jake Joseph Paul; род. 17 января 1997, Кливленд, Огайо, США) — американский актёр, видеоблогер и профессиональный боксёр. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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