Football Insider: Гвардиола продолжит работу в футбольном клубе "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола достиг соглашения с английским клубом о новом контракте, сообщает Football Insider.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Текущий контракт Гвардиолы истекает летом 2025 года. По информации источника, после проведённых переговоров специалист с высокой степенью вероятности (99%) подпишет новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшее время.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. До этого он успешно тренировал "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2012-2016). Его часто называют одним из величайших тренеров всех времён. Гвардиола держит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии. Он является самым титулованным тренером в истории "Барселоны" и "Манчестер Сити". Кроме того, Гвардиола — единственный тренер в истории, которому удалось дважды выиграть требл: последний раз он добился этого в сезоне-2022/23, когда "Манчестер Сити" завоевал Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Уточнения

Хосе́п (Пеп) Мари́я Гвардио́ла-и-Са́ла (кат. Josep Guardiola i Sala, каталанское произношение: [ʒuˈzɛb ɡwəɾðiˈɔlə]; род. 18 января 1971[…], Санпедор, Каталония) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити».

