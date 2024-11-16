Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола достиг соглашения с английским клубом о новом контракте, сообщает Football Insider.
Текущий контракт Гвардиолы истекает летом 2025 года. По информации источника, после проведённых переговоров специалист с высокой степенью вероятности (99%) подпишет новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшее время.
Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. До этого он успешно тренировал "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2012-2016). Его часто называют одним из величайших тренеров всех времён. Гвардиола держит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии. Он является самым титулованным тренером в истории "Барселоны" и "Манчестер Сити". Кроме того, Гвардиола — единственный тренер в истории, которому удалось дважды выиграть требл: последний раз он добился этого в сезоне-2022/23, когда "Манчестер Сити" завоевал Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Хосе́п (Пеп) Мари́я Гвардио́ла-и-Са́ла (кат. Josep Guardiola i Sala, каталанское произношение: [ʒuˈzɛb ɡwəɾðiˈɔlə]; род. 18 января 1971[…], Санпедор, Каталония) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити».
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!