Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальный красный для новогодней вечеринки
Гости от такого шарахаются: ошибки в интерьере, которые делают дом грязным
Twitch поплатился за утечку данных более 35 тысяч человек в Турции
Секреты долговечности: как правильно ухаживать за деревянной мебелью зимой
Боксёр Дрозд раскритиковал бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Топ пород кошек, подходящих семьям с детьми
Посттравматический стресс от неудачного брака лишил Анджелину Джоли способности любить
Тушёная фасоль с томатом и морковью — простейшее блюдо, для которого подойдёт любой вид фасоли
Роботизированные руки продлят жизнь спутников в космосе

Football Insider: Гвардиола продолжит работу в футбольном клубе "Манчестер Сити"

1:25
Спорт

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола достиг соглашения с английским клубом о новом контракте, сообщает Football Insider.

Football Insider: Гвардиола продолжит работу в футбольном клубе "Манчестер Сити"
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Текущий контракт Гвардиолы истекает летом 2025 года. По информации источника, после проведённых переговоров специалист с высокой степенью вероятности (99%) подпишет новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшее время.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. До этого он успешно тренировал "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2012-2016). Его часто называют одним из величайших тренеров всех времён. Гвардиола держит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии. Он является самым титулованным тренером в истории "Барселоны" и "Манчестер Сити". Кроме того, Гвардиола — единственный тренер в истории, которому удалось дважды выиграть требл: последний раз он добился этого в сезоне-2022/23, когда "Манчестер Сити" завоевал Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Уточнения

Хосе́п (Пеп) Мари́я Гвардио́ла-и-Са́ла (кат. Josep Guardiola i Sala, каталанское произношение: [ʒuˈzɛb ɡwəɾðiˈɔlə]; род. 18 января 1971[…], Санпедор, Каталония) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Авто
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Польза кошек для здоровья человека
Польза кошек для здоровья человека
Последние материалы
Новый двигатель поможет долететь из Сан-Франциско в Токио без посадок
Он был сорвиголова в кадре, без него трюки с авто меркли
Как приготовить сочный шницель с болгарским перцем за 30 минут
Доказана польза яиц для когнитивных способностей человека
Доллар укрепляется, туристам приходится платить больше за туры
Нежнейший картофельный суп-пюре с чесноком и сливками просто идеален с гренками
Эффективные методы омоложения смородины для пушистых и здоровых кустов
Россия нашла способ спасти мировую экономику
В России создадут суперкомпьютер для исследований в энергетике
Как преобразить старый подоконник в стильный элемент интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.