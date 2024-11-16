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Артур Бетербиев бросил вызов блогеру Полу

0:54
Спорт

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев бросил вызов американскому блогеру Джейку Полу. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Артур Бетербиев бросил вызов блогеру Полу
Фото: pixabay.com by 12019, PDM

"Джейк, что ты сможешь сделать на ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я всегда открыт для любых предложений", — поделился Артур Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола. Бой продолжался полные 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Это было первое поражение Бивола в профессиональной карьере.

Уточнения

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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