Роналду раскрыл, забьёт ли 1000 голов за карьеру

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Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду сообщил, что не задумывается о достижении 1000 забитых мячей за свою карьеру. Эти слова приводятся "Чемпионатом" с ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna from Poltava, Ukraine, CC BY-SA 2.0

"Честно говоря, я даже не думаю о рекорде в 1000 голов за карьеру. Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не думаю об этом рекорде", — поделился Роналду.

На данный момент Роналду забил 910 мячей.

2 января 2023 года футболист перешел в "Аль-Насра", где получил контракт на сумму €200 млн в год, а также ожидает дополнительных бонусов для себя и своей семьи. Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

