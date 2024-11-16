Овечкин повторил рекорд легенды хоккея Горди Хоу

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Российский форвард отдал голевую передачу в игре регулярного чемпионата против "Колорадо Эвеланш" (5:2), набрав таким образом 20 (10 голов + 10 передач) очков по итогам сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил достижение Горди Хоу 56-летней давности, набрав 20 очков в первых 16 матчах НХЛ в возрасте 39 лет и старше.

До этого лишь Хоу в 1968 году удалось набрать 20 очков в первых 16 матчах лиги в возрасте 39 лет и старше.

Овечкин увеличил свою результативную серию до трёх матчей, однако ему не удалось забить в двух предыдущих встречах.

Александр Овечкин находится на второй позиции среди величайших снайперов в истории НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему необходимо забросить еще 34 шайбы.

Этот сезон стал для Овечкина 20-м в карьере в НХЛ.

Уточнения

Го́рдон (Го́рди) Хо́у (англ. Gordon "Gordie" Howe; 31 марта 1928[…], Флорал, Саскачеван — 10 июня 2016[…], Силвейния, Огайо) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий.

