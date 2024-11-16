Российский хоккеист показал худший результат в своём первом матче в НХЛ после дисквалификации

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Валерий Ничушкин принял участие в домашнем матче против "Вашингтон Кэпиталз", завершившемся со счётом 2:5, и оказался самым слабым игроком своей команды с показателем полезности "-3". При этом он не смог отличиться результативными действиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Российский нападающий клуба "Колорадо Эвеланш" вернулся на лёд в НХЛ после полугодовой дисквалификации за нарушение программы помощи игрокам.

Ничушкин с января принимает участие в программе, которая помогает игрокам НХЛ справляться с психологическими трудностями и зависимостями. Официальных комментариев относительно причин его участия не было. В феврале он возобновил тренировки, а в марте уже играл и даже стал одним из лидеров команды в плей-офф. Однако в мае его отстранили минимум на шесть месяцев за нарушение условий этой программы.

Уточнения

Вале́рий Ива́нович Ничу́шкин (род. 4 марта 1995, Челябинск) — российский хоккеист, правый нападающий «Колорадо Эвеланш».

