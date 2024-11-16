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Фигуристка Александра Трусова усомнилась в профессионализме певицы Марии Зайцевой

0:59
Спорт

Юбилейное ледовое шоу Евгении Медведевой, посвящённое её 25-летию, омрачилось конфликтом. Александра Трусова, вице-чемпионка Олимпиады-2022, публично раскритиковала Марию Зайцеву, экс-солистку группы "#2Маши", за непрофессионализм в рамках шоу.

Фигуристка Александра Трусова усомнилась в профессионализме певицы Марии Зайцевой
Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Организаторы планировали выступления фигуристов под живую музыку. Александру поставили в пару с Марией, но их сотрудничество провалилось. Трусова исполнила два номера: один — уже знакомый уже ей, а второй — новый, под песню "Shine bright like a diamond", который вызвал затруднения. По словам Александры, она не поняла номер и не знала, что делать, так как Зайцева на саундчеке категорически отказалась исполнять композицию повторно.

Александра высказалась о том, что ещё  не видела такого нечеловеческого отношения по отношению к себе. Она отметила, что много раз просила фонограмму, но так и не получила её.

Уточнения

Мари́я Дании́ловна За́йцева (род. 11 января 1983, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен.

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022).

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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