Фигуристка Александра Трусова усомнилась в профессионализме певицы Марии Зайцевой

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Юбилейное ледовое шоу Евгении Медведевой, посвящённое её 25-летию, омрачилось конфликтом. Александра Трусова, вице-чемпионка Олимпиады-2022, публично раскритиковала Марию Зайцеву, экс-солистку группы "#2Маши", за непрофессионализм в рамках шоу.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Организаторы планировали выступления фигуристов под живую музыку. Александру поставили в пару с Марией, но их сотрудничество провалилось. Трусова исполнила два номера: один — уже знакомый уже ей, а второй — новый, под песню "Shine bright like a diamond", который вызвал затруднения. По словам Александры, она не поняла номер и не знала, что делать, так как Зайцева на саундчеке категорически отказалась исполнять композицию повторно.

Александра высказалась о том, что ещё не видела такого нечеловеческого отношения по отношению к себе. Она отметила, что много раз просила фонограмму, но так и не получила её.

Уточнения

Мари́я Дании́ловна За́йцева (род. 11 января 1983, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен.



Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022).

