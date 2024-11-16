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Помогает в 99% случаях! Как снять боль в мышцах после тренировки

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Спорт

Триатлет Антон Пронин поделился рекомендациями по снятию мышечной боли после тренировки. По его словам, важными мерами являются растяжка как до, так и после занятий, чтобы разогреть и расслабить мышцы.

Помогает в 99% случаях! Как снять боль в мышцах после тренировки
Фото: commons.wikimedia.org by Gciriani, CC BY-SA 4.0

Также он посоветовал регулярные посещения массажа и сауны, а также употребление пищи, богатой витаминами, и добавок.

Кроме того, Пронин подчеркнул, что отдых играет ключевую роль в восстановлении мышц после тренировки. Важным моментом является соблюдение правильного режима питания и питья, пишет "Чемпионат".

Также при необходимости можно использовать мази и средства для снятия болевого синдрома. Если боль не проходит в течение суток, триатлет рекомендует обратиться к врачу.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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