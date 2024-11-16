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Прорабатывают всё тело! Лучшие упражнения для мужчин после 40 лет

0:42
Спорт

Фитнес-тренер Тайлер Рид выделил ключевые упражнения для мужчин старше 40 лет. По его словам, становая тяга — одно из самых эффективных упражнений, которое развивает подколенные сухожилия, ягодицы и поясницу, улучшая баланс, устойчивость и общую силу.

Прорабатывают всё тело! Лучшие упражнения для мужчин после 40 лет
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0

Кроме того, Рид рекомендует приседания со штангой на спине, которые помогают поддерживать форму квадрицепсов, подколенных сухожилий и ягодиц.

В его списке также выпады, подтягивания, жим над головой, тяга штанги и жим лёжа, которые обеспечивают проработку как верхней, так и нижней части тела, пишет Men Today.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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