Прорабатывают всё тело! Лучшие упражнения для мужчин после 40 лет

Фитнес-тренер Тайлер Рид выделил ключевые упражнения для мужчин старше 40 лет. По его словам, становая тяга — одно из самых эффективных упражнений, которое развивает подколенные сухожилия, ягодицы и поясницу, улучшая баланс, устойчивость и общую силу.
Кроме того, Рид рекомендует приседания со штангой на спине, которые помогают поддерживать форму квадрицепсов, подколенных сухожилий и ягодиц.
В его списке также выпады, подтягивания, жим над головой, тяга штанги и жим лёжа, которые обеспечивают проработку как верхней, так и нижней части тела, пишет Men Today.
Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.
Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
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