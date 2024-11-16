Профилактика диабета и ожирения: шесть причин начать делать утреннюю зарядку

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Врач-терапевт и кардиолог Иван Степаненко выделил шесть причин, почему стоит делать утреннюю зарядку.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Эксперт отметил, что зарядка помогает уменьшить отёки, улучшая обмен веществ и контролируя вес, что, в свою очередь, способствует профилактике диабета и ожирения.

Кроме того, утренние упражнения положительно влияют на когнитивные функции, включая память, внимание и концентрацию. Также регулярная физическая активность способствует улучшению настроения, пишет издание "Спорт-Экспресс".

По словам специалиста, зарядка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает уменьшить зависимость от кофеина. Наконец, регулярные тренировки формируют полезную привычку.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.



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