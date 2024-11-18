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Хотите массивные плечи как у Геракла? Добавьте в тренировку это упражнение

1:09
Спорт

Фитнес-тренер Иван Королёв рассказал, что подъём гантелей перед собой — это упражнение, которое эффективно развивает дельтовидные мышцы.

Хотите массивные плечи как у Геракла? Добавьте в тренировку это упражнение
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

"При самом движении активно задействуется передний пучок, но стабилизация положения рук происходит за счёт средней дельты. Для фиксации тела в пространстве и соблюдения техники выполнения нужно включить квадрицепсы, ягодицы, икры, мышцы пресса и спины", — цитирует Королёва "Чемпионат".

Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч, держите гантели на уровне бёдер. Плечи расправьте, спину держите прямо, старайтесь не раскачивать корпус.

На вдохе поднимайте гантели перед собой до уровня плеч, локти слегка согнуты. Важно отметить, что подъём происходит медленно и в спокойном темпе.

На секунду задержите вес в верхней точке, чувствуя напряжение в дельтах, затем на выдохе медленно опустите гантели обратно в исходное положение. Слелайте по очереди упражнение на разные стороны.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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