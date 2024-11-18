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Последуйте этим советам, и можете навсегда забыть о боли в мышцах после тренировок

1:04
Спорт

Фитнес-тренер Антон Пронин рассказал, как избавиться от боли в мышцах после тренировки.

Последуйте этим советам, и можете навсегда забыть о боли в мышцах после тренировок
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Во-первых стоит делать растяжку перед тренировкой и после. Дело в том, что она улучшает общую подвижность, а значит, риск получения травмы значительно снижается.

Также полезны массажи и сауна. Спортивный массаж помогает улучшить кровоток и лимфоток, разогреть мышцы и повысить выносливость. Он отличается от обычного. Это более жёсткая процедура, обычно достаточно болезненная.

Кроме того, стоит употреблять пищевые добавки или приём обогащённой пищи:

• протеины (яйца, рыбу, мясо, горох и рис или специальные добавки);

• аминокислоты;

• витамины D3, C и Е;

• омега-3. Чтобы справиться с болью, а также с другими сопутствующими проблемами перенапряжения мышц, рекомендуют использовать нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты.

Уточнения

Миорелаксанты — лекарственные средства, снижающие тонус скелетной мускулатуры с уменьшением двигательной активности вплоть до полного обездвиживания.

Спазм — непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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