Последуйте этим советам, и можете навсегда забыть о боли в мышцах после тренировок

Фитнес-тренер Антон Пронин рассказал, как избавиться от боли в мышцах после тренировки.
Во-первых стоит делать растяжку перед тренировкой и после. Дело в том, что она улучшает общую подвижность, а значит, риск получения травмы значительно снижается.
Также полезны массажи и сауна. Спортивный массаж помогает улучшить кровоток и лимфоток, разогреть мышцы и повысить выносливость. Он отличается от обычного. Это более жёсткая процедура, обычно достаточно болезненная.
Кроме того, стоит употреблять пищевые добавки или приём обогащённой пищи:
• протеины (яйца, рыбу, мясо, горох и рис или специальные добавки);
• аминокислоты;
• витамины D3, C и Е;
• омега-3. Чтобы справиться с болью, а также с другими сопутствующими проблемами перенапряжения мышц, рекомендуют использовать нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты.
Миорелаксанты — лекарственные средства, снижающие тонус скелетной мускулатуры с уменьшением двигательной активности вплоть до полного обездвиживания.
Спазм — непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.
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