Из-за чего после мощной тренировки трудно передвигаться?

Фитнес-тренер Антон Пронин объяснил, из-за чего после занятий спортом болят мышцы.
По его словам. если обратиться к многочисленным исследованиям, написанным специалистами в области здоровья спортсменов, оказывается, что хорошая тренировка — это та, после которой ничего не болит.
"Обычно боль в мышцах появляется тогда, когда уровень нагрузки не соответствует степени адаптированности мускулов. Длительные силовые, а также упражнения, требующие непривычных движений, могут привести к повреждению мышц и боли", — цитирует тренера "Чемпионат".
Боль могут вызвать: микротравмы в мышцах; накопление молочной кислоты; воспаление и отёки в мышечных тканях.
Моло́чная кислота́ (химическая формула — C3H6O3) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.
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