Из-за чего после мощной тренировки трудно передвигаться?

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Фитнес-тренер Антон Пронин объяснил, из-за чего после занятий спортом болят мышцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

По его словам. если обратиться к многочисленным исследованиям, написанным специалистами в области здоровья спортсменов, оказывается, что хорошая тренировка — это та, после которой ничего не болит.

"Обычно боль в мышцах появляется тогда, когда уровень нагрузки не соответствует степени адаптированности мускулов. Длительные силовые, а также упражнения, требующие непривычных движений, могут привести к повреждению мышц и боли", — цитирует тренера "Чемпионат".

Боль могут вызвать: микротравмы в мышцах; накопление молочной кислоты; воспаление и отёки в мышечных тканях.

Уточнения

Моло́чная кислота́ (химическая формула — C 3 H 6 O 3 ) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.

