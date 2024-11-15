Уайт: хочу, чтобы Чимаев выступил в США

Президент UFC Дэйна Уайт заявил о планах на российского бойца среднего веса Хамзата Чимаева.
"Хочу, чтобы Хамзат выступил в США", — заявил Уайт в интервью Jim Rome Show.
Чимаев — непобежденный боец. Его знают по жестким поступкам. Например, Чимаев наезжал на скандального ирландца Конора Макгрегора и просил Уайта два боя за вечер.
Дэ́йна Фре́дерик Уа́йт-младший — американский бизнесмен, президент Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам.
Хамза́т Хиза́рович Чима́ев — российский боец смешанных единоборств, представляющий ОАЭ.
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