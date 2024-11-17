Как начать просыпаться бодрыми и с улыбкой на лице?

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, как просыпаться бодрыми по утрам.

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Утренняя усталость свойственна многим людям. Это не норма! На самом деле по утрам необходимо просыпаться с чувством бодрости и энергией на весь день.

Для этого вам помогут:

Утренняя зарядка

После ночного сна на элементарную растяжку и простые упражнения достаточно потратить 5-8 минут. Это позволит организму пробудиться. Полезными здесь станут упражнения из йоги и суставная гимнастика.

Дыхательные упражнения

Их можно выполнять каждое утро, не вставая с постели. Такого рода упражнения помогают мягко перейти от сна к бодрствованию.

Вода

Во время сна человек теряет воду в процессе дыхания или потея. Для того чтобы не возникло утром симптомов обезвоживания, следует пить воду.

Кроме того, стоит избегать повторного засыпания и принимать утренний душ. Прохладный душ по утрам помогает ощутить бодрость и быстрее проснуться. А вот теплый, напротив, расслабляет мышцы всего тела и уместен в вечернее время перед сном, пишет "СЭ".

Также нужно начинать день с легкого и питательного завтрака.