Как начать просыпаться бодрыми и с улыбкой на лице?

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, как просыпаться бодрыми по утрам.
Утренняя усталость свойственна многим людям. Это не норма! На самом деле по утрам необходимо просыпаться с чувством бодрости и энергией на весь день.
Для этого вам помогут:
После ночного сна на элементарную растяжку и простые упражнения достаточно потратить 5-8 минут. Это позволит организму пробудиться. Полезными здесь станут упражнения из йоги и суставная гимнастика.
Их можно выполнять каждое утро, не вставая с постели. Такого рода упражнения помогают мягко перейти от сна к бодрствованию.
Во время сна человек теряет воду в процессе дыхания или потея. Для того чтобы не возникло утром симптомов обезвоживания, следует пить воду.
Кроме того, стоит избегать повторного засыпания и принимать утренний душ. Прохладный душ по утрам помогает ощутить бодрость и быстрее проснуться. А вот теплый, напротив, расслабляет мышцы всего тела и уместен в вечернее время перед сном, пишет "СЭ".
Также нужно начинать день с легкого и питательного завтрака.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!