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Что будет, если 30 дней подряд начинать утро с зарядки

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Спорт

Если вы каждый день на протяжении месяца будете делать зарядку, ваша жизнь изменится. Так считает тренер Иван Степаненко.

Что будет, если 30 дней подряд начинать утро с зарядки
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

По статистике, малоподвижный образ жизни вреден так же, как и курение. Утренняя зарядка поможет избавиться от отеков. Упражнения активизируют лимфоток, способствуя выведению воды из организма.

"Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и контролю веса, что важно для профилактики диабета и ожирения", — цитирует тренера Ивана Степаненко "СЭ".

Кроме того, станет лучше работать мозг, улучшится настроение, снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний, пропадет тяга к кофеину.

"Ежедневная зарядка в течение 30 дней может оказать небольшой эффект, но, если вы превратите это в привычку, то улучшите ваше здоровье", — добавил врач.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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