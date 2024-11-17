Что будет, если 30 дней подряд начинать утро с зарядки

Если вы каждый день на протяжении месяца будете делать зарядку, ваша жизнь изменится. Так считает тренер Иван Степаненко.
По статистике, малоподвижный образ жизни вреден так же, как и курение. Утренняя зарядка поможет избавиться от отеков. Упражнения активизируют лимфоток, способствуя выведению воды из организма.
"Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и контролю веса, что важно для профилактики диабета и ожирения", — цитирует тренера Ивана Степаненко "СЭ".
Кроме того, станет лучше работать мозг, улучшится настроение, снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний, пропадет тяга к кофеину.
"Ежедневная зарядка в течение 30 дней может оказать небольшой эффект, но, если вы превратите это в привычку, то улучшите ваше здоровье", — добавил врач.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!