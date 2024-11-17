Эта популярная техника сделает вас более подвижными и отлично расслабит тело

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, что такое миофасциальный релиз, чем он полезен и кому нельзя его делать.

Фото: Openverse by Horia Varlan, CC BY 2.0

"Миофасциальный релиз — это техника, которая помогает снять напряжение в мышцах и улучшить подвижность всего тела. С помощью специальных роликов и мячей мы работаем с фасциями — соединительными тканями, которые обвивают мышцы и органы. Эта техника особенно полезна для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни или испытывают интенсивные физические нагрузки", — цитирует ее "СЭ".

Она добавила, что МФР поможет восстановить баланс в организме. Это хороший способ справиться с мышечными болями и улучшить кровообращение. Лучше его не делать тем, у кого есть серьезные травмы, воспаления, остеопороз или дерматологические проблемы. Перед тренировками этим спортсменам стоит проконсультироваться с врачом.