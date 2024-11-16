"Авангард" сообщил о возвращении Ильи Каблукова

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Омский "Авангард", клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), объявил о заключении контракта с нападающим Ильёй Каблуковым до конца текущего сезона. Каблуков, 36-летний хоккеист, ранее уже выступал за "Авангард" в период с 2020 по 2022 год. В омском клубе он будет играть под 29-м номером.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

В прошлом сезоне Каблуков защищал цвета московского "Динамо". За свою карьеру в КХЛ он провёл 972 матча, набрав 179 очков (61 гол + 118 результативных передач).

В послужном списке Ильи Каблукова также значится золотая медаль Олимпийских игр 2018 года, завоеванная в составе сборной России (команда выступала под нейтральным флагом) после победы над Германией в овертайме со счетом 4:3. Кроме того, он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, один из которых был выигран им в составе "Авангарда".

Уточнения

Илья́ Андре́евич Каблуко́в (род. 18 января 1988, Москва) — российский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России.



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

