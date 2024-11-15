Петр Ян подписал контракт с UFC

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян заключил новый контракт с UFC, о чём сообщает Telegram-канал "Арсен Версен".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

"Сегодня подписал новый контракт с UFC. Три года плотной работы. Потом не ищите. Всех обнял", — сообщил Петр Ян.

Эта новость следует за победой Яна над китайским бойцом Сонг Ядонгом на турнире UFC 299, состоявшемся 10 марта 2024 года. Ян одержал победу единогласным решением судей, однако после боя стало известно о серьезных травмах, полученных им как во время подготовки к поединку, так и непосредственно в ходе самого боя. В частности, Ян опубликовал своё сообщении из больницы о диагностированном разрыве крестообразной связки колена и разрыве мениска.

Уточнения

Пётр Евгеньевич Ян (англ. Petr Evgenyevich Yan; род. 11 февраля 1993 год, Дудинка, Красноярский край, Россия) — российский боец смешанных боевых искусств.

