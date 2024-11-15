"Зенит" раскрыл стартовый состав на матч с "Фенербахче"

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Футбольный клуб "Зенит" опубликовал в своём Telegram-канале стартовый состав на матч Суперкубка против турецкого "Фенербахче". В стартовой одиннадцати выйдут: Денис Адамов, Нино, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Родригао, Александр Ерохин, Максим Глушенков, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Александр Соболев и Педро.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Игра состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле и начнётся в 20:00 по московскому времени.

История противостояний "Зенита" и "Фенербахче" насчитывает четыре матча. В 2019 году команды встречались в рамках группового этапа Лиги Европы: "Зенит" уступил гостям со счётом 0:1, но затем одержал домашнюю победу 3:1. В 2023 году состоялись две товарищеские встречи, завершившиеся ничьей: 2:2 и 0:0 (4:3 по пенальти).

Уточнения

«Фенербахче» (тур Fenerbahçe Spor Kulübü) — турецкий профессиональный спортивный клуб из города Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Фенербахче».



Стартовый состав в футболе (англ. First eleven) — состав команды из одиннадцати футболистов, которые начинают футбольный матч с самых первых минут.

