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Комментатор Генич не жалеет, что назвал Дзюбу псиной

1:20
Спорт

Спортивный комментатор Константин Генич подтвердил, что не сожалеет о своем высказывании в адрес нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы, назвав его "футбольной псиной". Об этом сообщает "Матч ТВ".

Комментатор Генич не жалеет, что назвал Дзюбу псиной
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

"Я такой же воспитанник "Спартака", как и он. Неважно, где я играл и с кем. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Не жалею, что назвал его "футбольной псиной", — сообщил Константин Генич.

В ответ на это заявление Артём Дзюба отметил в интервью, что комментаторы, не имеющие опыта профессиональной игры в футбол, часто некомпетентны в своих оценках игровых ситуаций.

За свою карьеру Дзюба, воспитанник московского "Спартака", выступал за основной состав команды с 2006 по 2015 год, с перерывами на аренды в "Томь" и "Ростов". Последующие семь лет (2015-2022) он провел в петербургском "Зените". Затем, будучи свободным агентом, он ненадолго перешел в турецкий "Адана Демирспор", но, не сумев закрепиться в команде, расторг контракт и в 2023 году подписал соглашение с московским "Локомотивом".

Уточнения

Константи́н Миха́йлович Ге́нич (род. 3 января 1978, Иркутск) — российский футбольный журналист и телекомментатор, ранее футболист.
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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