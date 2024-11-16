Слуцкий сравнил себя в Китае с Алиной Загитовой

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Российский тренер Леонид Слуцкий, который сейчас руководит футбольным клубом "Шанхай Шэньхуа", признался, что в Китае к нему относятся так же, как к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. По его словам, это связано с просто невероятной любовью китайских болельщиков к своей футбольной команде.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Слуцкий является тренером "Шанхай Шэньхуа" с зимы 2024 года. Под его началом команде удалось выиграть Суперкубок страны, а также получить звание вице-чемпиона Китая в прошлом сезоне.

Слуцкий сравнил свою работу с выступлением рок-группы Metallica, отметив, что он и не предполагал, что это будет так невероятно.

По его словам, после последней игры с "Чэнду" в аэропорту их встретили пять тысяч болельщиков. Они наизусть знают расписание любимой команды и где она останавливается. Слуцкий сказал, что это невозможно, но тем не менее это так.

По его словам, он чувствует себя как Алина Загитова, которую так же боготворят болельщики.

"Спуститься вниз, когда ты живешь в отеле, что дома, что на выезде, просто невозможно. Ты просто купаешься в болельщицкой любви. Я себя чувствую как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей все кидают на лед плюшевых медведей", — сказал Слуцкий в эфире "Коммент Шоу" на YouTube.

Уточнения

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

