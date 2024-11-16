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Знаменитый теннисист предсказал результат матча Медведева с Синнером

1:25
Спорт

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист турниров Большого шлема, победитель 20 турниров ATP и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, поделился мнением о предстоящем матче третьего тура Итогового турнира ATP между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Знаменитый теннисист предсказал результат матча Медведева с Синнером
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, CC BY-SA 2.0

Ольховский считает, что Медведев эмоционально истощён и трудно предсказать, как он будет готов к следующему матчу. Поэтому ожидать успехов от россиянина не стоит, особенно в противостоянии с Синнером.

"Медведев эмоционально вымотан. Очень сложно сказать, как он выйдет на следующий матч, как будет готов. Поэтому ждать положительного результата не приходится, особенно в матче с Синнером", — сказал Ольховский, которого цитирует Газета.Ru.

Медведев проиграл первый матч на турнире американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6, но затем одержал победу над австралийцем Алексом Де Минором — 6:2, 6:4. Чтобы пройти в полуфинал, ему нужно победить Синнера. Однако итальянец, победивший Де Минора и Фрица без потери сетов в первых двух матчах в Турине, уже гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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